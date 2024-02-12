Стало известно, почему Собчак не вызвали в суд по делу Ростеха Адвокат Малютов: Собчак не была свидетелем по делу о вымогательстве у Чемезова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак никаким образом не проходила по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Малютов. По его словам, ведущую не вызывали в суд ни в качестве свидетеля, ни в качестве очевидца.

Собчак никем не проходит по делу — ни свидетелем, ни очевидцем. Даже в суд не вызывали, — подчеркнул юрист.

12 февраля Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга «Осторожно медиа» журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По семь лет получили авторы Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По словам самих обвиняемых, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова.

Сама Собчак назвала несоразмерным приговор Суханову и другим фигурантам дела. Она отметила, что «людям ломают жизнь». Журналистка также предположила, что приговор мог быть продиктован желанием «отомстить».