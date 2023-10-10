Юрист: россияне стали реже увольняться с работы Юрист Бабич: россияне стали разумнее подходить к вопросу смены работы

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Россияне стали реже увольняться по собственному желанию, заявил юрист в области трудового права Олег Бабич. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что люди начали разумнее подходить к вопросу смены работы. В условиях, когда устроиться на хорошую и высокооплачиваемую должность стало труднее, россияне не хотят рисковать.

Россияне стали реже увольняться по собственному желанию в силу многих обстоятельств. Люди стали разумнее подходить к вопросу смены работы, так как сейчас сложно найти хорошую и высокооплачиваемую. Людям, наоборот, хочется закрепиться на работе, сохранить ее, если есть такая возможность, — пояснил юрист.

Эксперт также прокомментировал результаты опроса, которые показали, что больше всего недовольны свой работой представители добывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей. По его словам, в этих сферах даже при желании работодателя тяжело создать хорошие условия труда. Бабич пояснил, что нельзя защитить сотрудников от «жары в поле, угольной пыли в шахте и грязи на стройке». Он уточнил, что люди в этих отраслях чаще всего недовольны своей профессией, так как их не устраивают внешние условия труда.

Результаты опроса платформы Clevers ранее показали, что каждый шестой россиянин не любит свою работу. При этом треть респондентов планируют устроиться на новое место в 2024 году, а четверть — освоить новую профессию.