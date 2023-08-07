Стало известно, почему россияне делятся проблемами с друзьями Психолог Ивкова: россияне не идут к психологам из-за нежелания что-либо менять в своей жизни

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Многие россияне предпочитают делиться проблемами с друзьями, а не обращаться за профессиональной помощью к специалистам из-за нежелания что-либо менять в своей жизни, считает психолог Кристина Ивкова. В разговоре с LIFE.ru она уточнила, что человек может высказаться о наболевшем знакомым и близким, чтобы получить совет или переложить ответственность.

Из преимуществ: ощущение поддержки, сопричастности, можно получить совет и переложить ответственность. Также можно просто высказаться, вас выслушают, а дальше можно ничего не менять, — пояснила психолог.

Эксперт уточнила, что близкие люди не всегда обладают необходимым уровнем эмпатии и могут сделать хуже в подобных ситуациях. Кроме того, друзья навряд ли действительно помогут решить проблему, даже если проявят достаточно сострадания. Ивкова порекомендовала обращаться за психологической помощью к специалистам: на консультации будут созданы условия, которые дадут человеку возможность справиться с тяжелой ситуацией. Она отметила, что не стоит опасаться психологов: профессионал не станет использовать полученную информацию против клиента и «поможет увидеть точки развития в самых затруднительных ситуациях».

Психолог Марина Философ ранее посоветовала мыслить прагматично и позитивно, чтобы избавиться от страха перед врачами. По ее словам, в такой ситуации важно занять взрослую позицию и побороть переживания из детства, когда все медицинские процедуры казались болезненными и противными.