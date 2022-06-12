Стало известно, почему родные пленных бойцов ВСУ боятся их возвращения Омбудсмен Москалькова: матери украинских пленных просят не возвращать их домой из-за репрессий

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что родные украинских военнопленных, находящихся в России, просят не возвращать их на родину из-за страха репрессий или новой отправки на фронт, передает РИА Новости. Омбудсмен отметила, что аналогичные просьбы приходили и от самих пленных.

Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям, — сказала Москалькова.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации на Украине в плен сдались уже 6489 военных ВСУ. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Накануне стало известно, что киевские власти не исключают возможности обмена приговоренных в ДНР к смерти британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на украинского политика Виктора Медведчука. По мнению британского таблоида Sunday Express, условия обмена вряд ли заинтересуют Москву.