Стало известно, почему новый Ил-212 будет только у военных Эксперт Гусаров: новый Ил-212 не будет предназначен для пассажирских перевозок

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Новый Ил-212 не будет пассажирским самолетом, он также не годится для перевозки коммерческих грузов, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, техника такого класса нужна исключительно в Министерстве обороны.

Ил-212 не станет пассажирским, новым региональным пассажирским у нас будет Ил-114-300. И на роль самолета для перевозки коммерческих грузов он не годится. Ведь, например, из условного Китая грузы везут огромными дальнемагистральными самолетами типа Ил-96-400Т. Здоровенный, огромный самолет грузоподъемностью 80 тонн, — объяснил Гусаров.

Как отметил эксперт, возить на самолете маленькие грузы на небольшие расстояния экономически невыгодно. Гусаров объяснил, что дешевле набить одну фуру 20 тоннами груза и отправить в пункт назначения, чем два раза «гонять самолет». Поэтому, по его словам, гражданского применения Ил-212 как такового просто нет.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-212 разработают в России к концу 2026 года. По словам главы ведомства, он придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. Шойгу подчеркнул, что одними из особенностей Ил-212 станут его повышенная грузоподъемность, простота заправки и обслуживания, а также дальность полета. Кроме этого, новый самолет сможет приземляться на грунтовых необорудованных ВПП.