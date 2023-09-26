Стало известно, почему нет итогов расследования взрывов «Северных потоков» Эксперт: диверсия на «Северных потоках» говорит о полном контроле США над ЕС

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Отсутствие выводов в расследовании европейских стран по подрыву «Северных потоков» указывает на то, что Европейский союз находится под влиянием Соединенных Штатов, считает ведущий эксперт по международным отношениям в аналитическом институте «Тайхэ» в Китае Ван Цзайбан, передает ТАСС. Он также добавил, что политики и средства массовой информации в большинстве стран осознают, кто мог бы стоять за подрывом газопроводов.

Столь решительно перерезать энергетическую артерию России и Европы могла только та страна, которая смогла извлечь из этого наибольшую выгоду. Излишне говорить, что это США, — подчеркнул Ван Цзайбан.

Касаясь расследования Дании, Германии и Швеции, Ван Цзайбан отметил, что проблема заключается не в отсутствии результатов, а в том, что эти страны могут не осмеливаться огласить эти результаты.

Эксперт предполагает, что план по саботажу «Северных потоков» мог бы принадлежать Вашингтону, а его исполнителями могли бы быть британцы, так как у американских и британских военно-морских сил есть технические возможности для подобных операций.

Ранее французское издание Le Figaro написало, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на «Северных потоках». По информации газеты, у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. К диверсии может быть причастна яхта «Андромеда», на борту которой следователи обнаружили следы взрывчатого вещества октогена. Фрагменты этого же вещества были обнаружены на пробитых трубах «Северного потока».