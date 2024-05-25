Стало известно, почему нельзя наказывать кошек Ветеринары заявили, что кошек никогда нельзя наказывать за проступки

Ветеринары советуют владельцам кошек не наказывать питомцев за проступки, потому то они не поймут, то сделали не так, сообщает Pravda.ru. По мнению специалистов, лучшим методом является поощрение любимцев за хорошее поведение.

По мнению ветеринаров, многие наказывают кошек, когда они непослушны, портят мебель или царапают обои. Эксперты считают, что когда наказываешь кошку, она не понимает, за что именно и не связывает свои действия с наказанием.

Специалисты считают, что наказание может только усугубить ситуацию, поэтому единственно верный подход — поощрять питомца за хорошее поведение, одаривая его лакомством и вниманием, тем самым направляя его привычки в правильное русло.

Ветеринары объяснили, что если кот царапает мебель, можно приобрести для него когтеточку и постараться научить пользоваться ею.

Ранее ветеринары сообщили, что кошка может ударить человека лапой для того, чтобы привлечь его внимание и предложить игру. По мнению экспертов, данное поведение связано с природными охотничьими инстинктами питомцев и их потребностью в активных развлечениях.

По мнению экспертов, несмотря на кажущуюся независимость, кошки крайне нуждаются во внимании и ласке, поэтому если они чувствуют, что их игнорируют, то могут привлечь внимание ударом лапы. Специалисты полагают, что подобное поведение кошка проявляет, если ранее получала много внимания, но теперь ощущает его нехватку.