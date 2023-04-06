Стало известно, почему не стоит загорать при варикозе Флеболог Никитина предупредила об осложнении варикоза при воздействии ультрафиолета

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Людям с варикозом не стоит загорать на солнце или в солярии, так как из-за воздействия ультрафиолетовых лучей могут начаться осложнения, предупредила врач-флеболог Анна Никитина. В разговоре с «Москвой 24» она объяснила, что загар негативно влияет на эластичность стенок сосудов, которые уже ослаблены из-за заболевания.

Под влиянием ультрафиолета и тепла повышается свертываемость крови, ускоряется образование тромбов, обостряются воспалительные процессы. Все это в итоге может привести к осложнению варикозной болезни, — отметила специалист.

По словам Никитиной, летом в жаркую погоду можно избежать осложнений при варикозе. Для этого следует больше двигаться, соблюдать диету, восстанавливать баланс воды в организме и принимать контрастный душ. Кроме того, при варикозе, особенно летом, не стоит обувать туфли на высоких каблуках, а перед полетом на самолете важно надеть компрессионный трикотаж.

Врач-флеболог Владислав Орлов ранее предупредил, что отечность ног и появление узлов на венах являются симптомами варикоза. По его словам, венозные узлы при варикозе похожи на шарики и могут быть разными по диаметру, в том числе заметно выступать над кожей.