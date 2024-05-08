Стало известно, что может угрожать воздушной части парада победы в Москве Военэксперт Матвийчук: воздушную часть парада в Москве отменят при урагане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что воздушную часть парада Победы в Москве отменят в случае ураганного ветра, грозы, низкой облачности или тумана. Он не исключил, что торжественное мероприятие пройдет без авиации, если в столице начнется проливной дождь или град.

Предположу, что воздушную часть парада Победы внезапно отменят, если на Москву налетит гроза с ураганным ветром, начнется проливной дождь, град. Если столицу накроют туман или низкая сплошная облачность. Если видимость будет меньше 50 метров — воздушную часть парада могут отменить. Конечно, самолеты и вертолеты идут по пеленгу, их ведут, пилоты должны видеть, что творится на земле, ориентироваться и вести свои машины, — считает Матвийчук.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил NEWS.ru, что для проведения воздушной части парада Победы прежде всего необходима хорошая видимость — 8–10 км как минимум, а облака должны быть в 700–800 метрах над землей. По его словам, также важным фактором станет ветер на взлете и посадке. Попов объяснил, что он должен быть не более 15 м/с строго под 90 градусов, но обычно пилоты делают ограничения до 10–12 м/с.

Летчик добавил, что ветер не должен быть порывистым. Кроме того, воздушный парад могут отменить в случае большой турбулентности воздушных масс.