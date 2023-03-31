Стало известно, почему Костомарова хотят лечить именно в Германии Реабилитолог Комаров: Костомарова могут лечить в Германии из-за высокого уровня протезирования

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

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Реабилитолог и невролог Александр Комаров в разговоре с NEWS.ru, почему появились сообщения о возможной реабилитации фигуриста Романа Костомарова в Германии. По словам врача, это связано с уровнем протезирования в европейской стране.

На самом деле это имиджевая составляющая последних 30 лет, что в своем отечестве пророка нет, и Германия или Израиль якобы лучшие. Это, конечно, связано с техникой. Производство наших хороших протезов начало развиваться лет пять-десять назад, а в Германии этим занимаются с 1970-х годов, производили хорошие эндопротезы, экзопротезы, — сказал Комаров.

Он уточнил, что зарубежные компании работали на российском рынке, мешали развиваться отечественному протезированию «своими транснациональными интересами» и «уничтожали логистикой».

У России есть небольшое отставание, но он быстро уменьшается. Костомаров на протезах сможет даже заниматься спортом, участвовать в паралимпиаде, если организм позволит, если не будет коморбидности, если он психологически соберется, — объяснил реабилитолог.

Комаров также объяснил, что у Костомарова не успели созреть культи для протезирования, на это потребуется от года до двух лет.