Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин написал письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой изъять из продажи книги писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поводом стали высказывания прозаика против российской армии и в поддержку Украины. Текст письма есть в распоряжении NEWS.ru.
Просим вас рассмотреть наше обращение. При подтверждении указанных фактов [просим] изъять из продажи на территории Российской Федерации книги автора Дмитрия Львовича Быкова, — говорится в письме.
В качестве аргумента Бородин привел недавнее интервью Быкова пранкерам Вовану и Лексусу, в рамках которого писатель выступил против СВО и выразил желание быть полезным для ВСУ. Глава ФБПК также указал, что Быков поддержал президента Украины Владимира Зеленского, о котором написал книгу «VZ: портрет на фоне нации».
Ранее издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи книг Дмитрия Быкова и Бориса Акунина. Организации также объяснили это решение недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.