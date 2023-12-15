Стало известно, почему из книжных магазинов решили изъять труды Быкова Продажи книг Быкова были приостановлены после письма главы ФБПК Бородина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин написал письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой изъять из продажи книги писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поводом стали высказывания прозаика против российской армии и в поддержку Украины. Текст письма есть в распоряжении NEWS.ru.

Просим вас рассмотреть наше обращение. При подтверждении указанных фактов [просим] изъять из продажи на территории Российской Федерации книги автора Дмитрия Львовича Быкова, — говорится в письме.

В качестве аргумента Бородин привел недавнее интервью Быкова пранкерам Вовану и Лексусу, в рамках которого писатель выступил против СВО и выразил желание быть полезным для ВСУ. Глава ФБПК также указал, что Быков поддержал президента Украины Владимира Зеленского, о котором написал книгу «VZ: портрет на фоне нации».

Ранее издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи книг Дмитрия Быкова и Бориса Акунина. Организации также объяснили это решение недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.