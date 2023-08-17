Стало известно, почему избивший девушку на Камчатке получит больше 15 лет Адвокат Исаев: избившему девушку на Камчатке увеличат срок из-за судимостей

Фото: МВД РФ

Избивший девушку на Камчатке может получить максимум 15 лет тюрьмы за статью о покушении на убийство, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Однако, по его мнению, этот срок могут увеличить из-за прошлых судимостей обвиняемого за насильственные преступления.

Санкция, предусмотренная по данным статьям (0 покушении на убийство из хулиганских побуждений — NEWS.ru), составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. С учетом обнародованных в СМИ данных о том, что обвиняемый ранее был судим за насильственные преступления, рискну предположить, что итоговое наказание будет значительно выше нижнего предела, — сказал Исаев.

Ранее стало известно, что на Камчатке Дмитрий Рязанов избил ногами бармена в кафе. Мужчина работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. Сотрудница кафе сделала мужчине замечание. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове. На помощь девушке пришли двое сотрудников кафе, но они не смогли остановить злоумышленника. Позже полиция задержала его, против него возбудили дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). На следующий день суд арестовал мужчину на два месяца.