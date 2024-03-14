Стало известно, почему именно гепарды являются самыми быстрыми животными NC: гепарды являются самыми быстрыми животными из-за своего веса

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Гепарды способны достигать самой высокой скорости среди наземных животных из-за своих размеров и веса, выяснили ученые Имперского колледжа Лондона. Согласно их исследованиям, существует несколько пределов скорости бега. Максимальные показатели при этом достигаются при весе в 50 килограммов, что является средним значением для гепардов, передает журнал Nature Communications.

С учетом своих мышц и пределом их работоспособности эти хищники способны развивать наибольшую скорость. При этом для крупных животных, таких как носороги или слоны, бег сравним с подъемом огромного веса. Их мышцы слабее, а сопротивление требует больших затрат сил, узнали ученые. Общим выводом их исследования стало, что скорость бега снижается по мере увеличения массы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае с помощью фотоловушки удалось запечатлеть на видео в национальном парке недовольного апрельским снегом леопарда. Тем временем в Оренбургской области растут интернет-продажи необычных животных. Так, за американскую кошку гепардового окраса просят 300 тысяч рублей, енотов продают за 18 тысяч, а белку-летягу — за 7500 рублей.