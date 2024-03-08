Стало известно, почему Джонсон не подскочил во время речи Байдена Лидовской: Джонсон не стал аплодировать Байдену, поскольку не согласен с ним

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон не встал и не начал аплодировать американскому лидеру Джо Байдену во время послания конгрессу, поскольку не связан партийными обязательствами и может более открыто выражать свою точку зрения, заявил NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Таким образом он прокомментировал видеозапись с выступления Байдена, на которой видно, как вице-президент США Камала Харрис подскакивает с места и хлопает президенту, а Джонсон остается сидеть на месте.

Поведение Байдена — это что-то ужасное. Демократы не могут не поддерживать Байдена, это их президент. И то иногда прорывается. Они все прекрасно понимаю, но у них есть партийное задание, которое они должны выполнять. Что касается республиканцев, то они, безусловно, не связаны партийными обязательствами, могут более открыто выражать свою точку зрения, — объяснил собеседник.

По словам политолога, республиканцы воспринимают Байдена как человека с деменцией, «который не может руководить США и стал лишним балластом». Лидовской добавил, что президента не уважают и такие его заявления будут воспринимать в штыки.

Все это надо воспринимать в контексте выборов президента США. Чем ближе выборы, тем сильнее станут атаки администрации Байдена на сторонников Трампа, — заключил эксперт.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что ежегодное обращение Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» является позором для всей Америки. Политик не исключил, что это могла быть «самая гневная и лишенная сострадания» речь за всю историю США.