Стало известно, почему дети мигрантов толпой избили 13-летнего школьника В Новом Уренгое дети мигрантов избили 13-летнего школьника из-за слов об исламе

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Дети мигрантов толпой избили 13-летнего школьника в Новом Уренгое, поскольку мальчик негативно высказывался об исламе, заявила в беседе с NEWS.ru мать одноклассницы потерпевшего. По ее словам, ребенка не госпитализировали, он чувствует себя хорошо. Женщина подчеркнула, что это уже не первый случай в городе, когда мигранты нападают на русских ребят.

Ученик восьмого класса негативно высказывался об исламе, за это его и избивали. Мальчика не госпитализировали, чувствует он себя нормально. В настоящее время это первый подобный случай в школе, а по городу много ситуаций, когда мигранты избивают русских ребят. Мигранты, а особенно их дети, чувствуют себя очень вальяжно, — заявила она.

Ситуацию с избиением 13-летнего мальчика взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сотрудники СУ СК по Ямало-ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку.

Ранее двух подростков избили в электричке, которая следовала из города Сасово в Рязань. Заявление написали матери пострадавших. Они сообщили, что их сыновья получили телесные повреждения. Сотрудники МВД начали проверку по факту произошедшего, нападавшие разыскиваются.