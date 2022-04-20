Стало известно, почему бывает сложно устраивать сирот в семьи

Устраивать сирот в семьи бывает сложно, так как не все к этому готовы, а в регионах России мало специалистов по травме сиротства, рассказала председатель Союза приёмных родителей Наталья Городиская изданию argumenti.ru. Помощь специалистов необходима, чтобы помочь детям перенести стресс и предотвратить проблемы в будущем.

Я вам уже говорила о том, что у нас в регионах не хватает специалистов, которые работают с травмами. А к ним нужно обращаться как можно скорее, как только ребёнок начинает разговаривать и чуть-чуть соображать — чтобы степень травматизации снизить. Тогда и в подростковом возрасте проблем меньше будет. А со специалистами в регионах — просто катастрофа, — сказала Городиская.

Она добавила, что очень многих детей возвращают из замещающих семей. Одного героизма мало, чтобы принять ребёнка, нужна долгая трудная работа.

Сирот же из Донбасса сейчас стараются определять в семьи кровных родственников и ищут другие, только если таких нет, отметила Городиская.

Ранее Московская область предложила помощь по устройству детей-сирот из ДНР и ЛНР в приёмные семьи. С инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. С главой ДНР Денисом Пушилиным её обсудили первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.