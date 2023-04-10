Стало известно, по кому из россиян сильнее ударил кризис 2022 года Первый проректор НИУ ВШЭ Радаев: только 10% россиян не смогли справиться с кризисом 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кризис, возникший в результате геополитических событий 2022 года, не повлиял на повседневную жизнь более половины россиян, заявил NEWS.ru первый проректор, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Вадим Радаев, ссылаясь на результаты опроса. По его словам, пятая часть приспособилась к изменениям, несмотря на то, что перемены коснулись многих сфер жизни. Треть опрошенных испытывала психологические трудности из-за адаптации, и лишь 10% не смогли справиться с ситуацией, отметил ученый.

Более низкий уровень адаптации — среди молодых, несемейных, не имеющих оплачиваемую работу или боящихся потерять ее в будущем, а также среди наименее обеспеченных слоев населения. Жители столиц и люди с высшим образованием чаще испытывали перемены в привычном образе жизни. Значимых гендерных различий в данном случае не обнаружено, — сказал Радаев.

Он добавил, что потребительское поведение многих респондентов в течение года не менялось. Эксперт пояснил, что большинство опрошенных делали покупки в прежнем объеме. В отдельных категориях товаров от одной трети до трех четвертей покупателей сохраняли стабильность. Сокращение покупок, по данным исследования, было связано с ухудшением материального положения семьи или с ухудшением психологического самочувствия респондентов.

Ранее экономист, бывший глава Минфина России Михаил Задорнов рассказал, что мировая экономика впервые столкнулась с серьезным кризисом за последние 15 лет. Он признался, что не мог представить себе такое в начале года, так как экономический рост был позитивным, однако сейчас в кризисе сомневаться не приходится.