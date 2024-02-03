Стало известно, по какой статье будут судить напавшего на фигуриста мужчину Против напавшего на фигуриста Дикиджи завели уголовное дело о хулиганстве

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Владислав Дикиджи

В отношении мужчины, напавшего с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в метро, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, передает пресс-служба петербургской полиции. Также у него отняли ножницы, которые он приставил к шее спортсмена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ножницы изъяты, — сообщили в полиции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя этот случай, заявил, что для наказания за подобные проступки не обязательно быть мигрантами. А для защиты в таком деле не нужно быть известным фигуристом, заключил политик.

На мой взгляд, чтобы наказание было достаточно суровым и адекватным содеянному, преступнику не обязательно быть мигрантом, а потерпевшему — спортсменом, известной личностью или сотрудником силовых структур. Перед законом все равны, все достойны права на тщательное расследование, — написал Хинштейн.

Напавший на фигуриста оказался 61-летним сервисным инженером. При задержании на него составили протокол о мелком хулиганстве. Он приложил к шее спортсмена ножницы и потребовал уступить ему место. Инцидент произошел на перегоне между станциями метро «Пионерская» и «Чёрная речка» вечером 2 февраля.