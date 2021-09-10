Стало известно отношение россиян к программистам

Национальная система платёжных карт (НСПК) провела исследование, приуроченное ко Дню программиста, 13 сентября. В ходе опроса выяснилось отношение россиян к представителям данной профессии: так, например, 82% респондентов считают, что у программистов очень интересная работа, передаёт РИА Новости.

Стереотип о программистах как о необщительных интровертах в растянутых свитерах плавно уходит в прошлое. Сейчас большинство из них обладают хорошими коммуникационными навыками. С каждым годом женщин в профессии становится больше, но количество мужчин пока всё же превалирует, — призналась руководитель направления подбора и адаптации персонала «Мир Plat.Form» (бренд НСПК. — NEWS.ru) Юлия Пузина.

62% опрошенных считают, что представителям IT-профессии приходится много перерабатывать, при этом в свободное от работы время они играют в компьютерные игры (71%), проводя большую часть досуга дома (63%). Только 30% опрошенных считают, что программисты занимаются спортом, несмотря на то что 79% респондентов заявили, что подавляющее большинство представителей профессии — мужчины.

Чуть меньше половины (48%) признались, что считают программистов интровертами, и лишь 27% предполагают, что работающие в IT-сфере — одинокие люди.

Личный опрос респондентов проводился путём анкетирования, репрезентативная всероссийская выборка составила 1200 человек.

Ранее стало известно, что должности в сфере IT стали одними из самых высокооплачиваемых профессий в сентябре: разработчик приложений может получать до 250 тысяч рублей в месяц.