Стало известно отношение россиян к «отмене» русской культуры на Западе ВЦИОМ: большинство россиян считает, что «отмена» Западом всего русского не повредит культуре страны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Большинство россиян (81%) считает, что политика «отмены», применяемая Западом в отношении русской культуры на фоне спецоперации на Украине, не повлияет на ее развитие, а 22% опрошенных уверены в том, что русская культура даже приобретет, следует из данных опроса ВЦИОМ. При этом каждый второй россиянин обеспокоен данной проблемой, и около трети допускает, что это навредит русской культуре.

По результатам опроса, чаще всего обеспокоенность выражают те, кто предпочитает интернету телевизор (61%), пенсионеры (58%) и женщины (57%). Четверть россиян (25%) вообще не переживают по поводу отмены всего российского на Западе. Чаще всех беспокоятся о сложившейся ситуации работники сферы культуры и искусства (58%). Только 12% из них считают, что это пойдет ей на пользу, сообщают аналитики.

Кроме того, 39% россиян считаю, что соотечественникам за рубежом нужно обращаться в СМИ (39%) и проводить информационные кампании (29%), чтобы привлекать внимание общественности к этой проблеме.

Ранее пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова заявил, что с помощью санкций Запад уничтожает не только русскую культуру, но и все мировое искусство, так как формирование культуры в России тесно связано с культурными событиями в Европе и историей развития человечества в целом.