Стало известно отношение россиян к идее создания министерства счастья ВЦИОМ: 56% россиян против создания министерства счастья

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Более половины россиян (56%) скептически относятся к идее создания в стране министерства счастья, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 23% оценили идею положительно, а 21% респондентов затруднились с ответом.

Противники создания нового министерства обосновали свою позицию тем, что всеобщее счастье невозможно (19%). Кроме того, им непонятны цели и задачи такого ведомства (10%). По мнению данной категории опрошенных, властям следует заниматься другими проблемами и тратить бюджетные средства на социальную политику. Часть респондентов (16%) указали на избыток чиновников в стране, а некоторые (4%) сочли, что все и так счастливы.

Сторонники министерства объяснили его необходимость тем, что люди несчастны (29%), у них мало позитивных эмоций (8%). Часть доводов касалась также повышения материального и социального благополучия населения. Согласно выводам центра, эти респонденты видят в нем агентство, способное повысить качество жизни, сделать общество более справедливым и создать условия для счастливой и успешной жизни.

Опрос проводился 18 ноября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Идею создания министерства счастья высказала в начале ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, через это ведомство должны будут проходить все решения и законы властей для оценки на предмет, сделает ли это граждан страны счастливее. Позднее она назвала свои слова шуткой.