Стало известно отношение россиян к бездомным ВЦИОМ: большинство россиян верят, что бездомные могут вернуться к нормальной жизни

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% россиян считают, что бездомные способны вернуться к нормальной жизни лишь при поддержке извне. Другие 16% граждан РФ убеждены в том, что бездомные могут начать жизнь с чистого листа самостоятельно, а оставшиеся 9% не верят в это вообще.

Социологический опрос продемонстрировал, что о необходимости посторонней помощи в вопросе реабилитации бездомных чаще говорят с показателем в 68% женщины против 62% у мужчин. Такое мнение чаще всего высказывают граждане от 25 до 44 лет (67-69%). О том, что люди без определенного места жительства не могут вернуться к обычной жизни, чаще всего заявляют граждане в возрасте от 45 до 59 лет (12%).

При этом поровну граждан хорошо осведомлены и, наоборот, совершенно не в курсе о деятельности организаций, помогающих бездомным (по 27%). Более половины россиян (53%) выразили готовность передать бездомным вещи и продукты, при этом средний показатель среди мужчин на 20 пунктов ниже, чем у женщин (42% против 62%).

По данным МВД, преступления в России в первом квартале 2022 года чаще всего совершали мужчины без постоянного источника дохода и прежде имевшие причастность к противоправным действиям. Всего за первый квартал года силовики выявили почти 212 тысяч человек, совершивших преступления.