Стало известно, откуда ВСУ пытались атаковать Крымский мост Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли запустить ракету по Крымскому мосту из Херсона

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Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины запустили ракету по Крымскому мосту из переделанного под ударный вариант ЗРК С-200 в районе Херсона. По его словам, дальность полета подобных снарядов — 100–120 км.

Дальность полета ракеты С-200 составляет примерно 100–120 км. Берите циркуль и обводите. Где-то в районе Херсона могли запустить или с любой другой территории, подконтрольной Киеву. Это старый ЗРК, когда-то великолепный. Из него в Югославии сбили F-117, так называемый самолет-невидимку, — сообщил Матвийчук.

Он не исключил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и Киев не испытывает в них дефицита.

Минобороны России 12 августа сообщило, что украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту модернизированной зенитной управляемой ракетой. Боеприпас был перехвачен и уничтожен средствами ПВО.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале о двух сбитых украинских ракетах в районе моста. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки.

До этого появилась информация о приостановке движения по Крымскому мосту.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами был поврежден российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва никто не погиб.