Стало известно, откуда у вероятного убийцы москвича взялась «гора денег» Криминалист Игнатов: вероятный убийца москвича мог торговать наркотиками

Фото: t.me/skmoscowgsu

Криминалист Михаил Игнатов предположил в разговоре с NEWS.ru, что найденные в квартире подозреваемого в убийстве москвича 44 млн рублей и $300 тысяч имеют отношение к торговле наркотиками. Эксперт не исключил, что «гора денег» принадлежит не фигуранту, а являются «общаком».

Можно построить несколько версий. Одна из основных — эти деньги могут быть не его личными, а всей его многочисленной семейки, которая приехала в Россию за легким заработком. Или так называемым общаком. Гора денег могла быть и от торговли наркотиками. И это только обнаруженные суммы, а сколько еще могли спрятать? Скорее всего, это доход от наркоторговли, — считает Игнатов.

Оперативники нашли 44 млн рублей и $300 тысяч при обысках в квартире, где жил подозреваемый в убийстве мотоциклиста 21-летний Шахин Аббасов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве. В ведомстве добавили, что следователи установят принадлежность денег, а также определят законность получения и оборота данных средств.

Речь идет об убийстве 25-летнего жителя Москвы. Причиной конфликта между ним и Шахином Аббасовым стало замечание — владелец двухколесного транспорта обратил внимание на припаркованную на тротуаре у подъезда иномарку и обратился к водителю. В ответ на это владелец авто с ножом набросился на москвича и нанес ему удар в область паха. Пострадавший вскоре потерял сознание, упал и позднее скончался в реанимации.

Подозреваемого в убийстве еще не задержали, ранее правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск. Как отметили источники, он, вероятно, смог покинуть Московский регион.

До этого стало известно, что оперативники нашли черный BMW, на котором скрылся подозреваемый. Мужчина бросил иномарку во дворах в нескольких километрах от места происшествия.

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