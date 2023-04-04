Стало известно, откуда Трепова взяла взрывчатку РЕН ТВ: посылку со взрывчаткой, которую получила Дарья Трепова, курировали зарубежные айтишники

Фото: СК РФ

Посылку со взрывчаткой, которую получила подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова, курировали зарубежные айтишники, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, коробку доставили в Санкт-Петербург из Москвы, а до этого она прибыла из-за границы.

Коробку для Дарьи Треповой в Петербург доставили из Москвы, а в столицу она прибыла из-за границы, — сказал источник.

По данным «Фонтанки», Трепова общалась с активистом, которые предложили ей перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов для борьбы с российской пропагандой. Однако сперва Треповой нужно было познакомиться с Владленом Татарским. Потом ее попросили отправиться в Москву, где через таксиста передали «тайную вещь». «Фонтанка» пишет, что водитель не знал, что именно отдает девушке. По данным СМИ, она также не знала, что именно находится в посылке, но догадывалась, что это «что-то плохое».

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел вечером 2 апреля. В тот момент там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Корреспондент погиб, пострадали еще 40 человек, среди них трое несовершеннолетних.