Стало известно, откуда рассылали фейки о нападении на российские школы Мизулина: фейки о нападении на российские школы поступали с Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы зафиксировали около 16 случаев массовой рассылки сообщений о нападениях на российские школы за минувшую осень, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время выступления на встрече со студентами Псковского госуниверситета. По ее словам, все угрозы поступали из Харькова, передает ТАСС.

След ведет прямиком на Украину в город Харьков. И это уже происходит в 16-й раз за эту осень в разных городах. Это наша с вами сегодняшняя реальность, — сообщила Мизулина.

Она подчеркнула, что сейчас идет очередной виток ложных угроз, связанных с нападениями на учебные заведения. Как добавила Мизулина, ей много пишут школьники из Мурманска, Воронежа, Арзамаса. Сотрудники полиции проверяют все факты угроз и берут школы под усиленную охрану. По ее словам, в последние годы Украина вела серьезную подготовку по информационной кампании против России. В частности, объяснила Мизулина, злоумышленники собирали сведения о российских объектах газовой отрасли, электроэнергетики, железной дороги.

Очень массово активно они атакуют различные базы данных, где содержатся наши с вами персональные данные, информация о наших покупках, платежах, действиях, — отметила она.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде эвакуировали учеников местной школы. Причиной этому стал анонимный звонок о заложенной в учебном заведении взрывчатке.