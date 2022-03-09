Стало известно, от чего зависит судьба российской франшизы «Макдоналдса»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостанавливает работу в России, владельцам франшизы сети в РФ надо ознакомиться с условиями договора, чтобы понять, можно ли им будет работать дальше, заявил эксперт по франчайзингу Артём Сафронов. Он напомнил, что в каждом договоре есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах, пишут «Невские Новости».

Естественно, если вы меняете какую-либо вывеску, вы должны прекратить осуществлять подобную деятельности. Это всё зафиксировано юридически. И если общие сети приостанавливать работу, то, соответственно, держателям франшизы нужно ознакомиться со своим договором и понять, как действовать в этой ситуации. В каждом договоре есть такое понятие как «форс-мажор» — обстоятельство, которое не зависит ни от кого. Нужно тщательно изучить, что под ним подразумевается именно в этой ситуации и можно ли требовать неустойку, — пояснил Сафронов.

При этом он подчеркнул, что владельцы франшизы не могут просто «сменить вывеску» и продавать ту же продукцию под другим названием. По словам Сафронова, при покупке франшизы предусматривается, что владелец обладает авторским правом на технологии, брендирование и даже рецепт популярных бургеров.

Накануне руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявили в пресс-службе компании, при этом 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.