Стало известно, от чего умер рэпер Yung Trappa «Фонтанка»: Yung Trappa умер от передозировки наркотиков

Фото: vk.com/yungtrappaofficial

Yung Trappa

Экспертиза установила, что рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) умер от передозировки наркотиков, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело музыканта было найдено в Санкт-Петербурге ровно месяц назад — 3 февраля.

При этом, отмечает издание, ранее сообщалось, что рэпер умер во сне, а в его квартире не обнаружили следов наркотических веществ.

Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что Yung Trappa скончался в результате острого отравления неустановленным веществом. На теле музыканта не обнаружили следов насилия.

Yung Trappa был одним из первопроходцев новой школы хип-хопа. Широкую известность он получил благодаря выступлению на Versus Battle в 2014 году, его соперником был исполнитель Федук.

В 2015 году Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков. Артист был осужден на пять лет и семь месяцев колонии. Кроме того, в 2021 году рэпера обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он пробыл в колонии 14 месяцев и вышел на свободу в декабре 2022 года.