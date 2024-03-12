Стало известно, ощерится ли Украина тремя линиями обороны в 2000 км Военэксперт Дандыкин: Украина не сможет выстроить три линии обороны в 2000 км

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Киев не способен выстроить три линии обороны общей протяженностью 2000 км, как обещает президент Украины Владимир Зеленский. Он не исключил, что ВСУ не хватит мин и стройматериалов, даже учитывая западные поставки.

Маловероятно, что Украина сможет выстроить три полноценных линии обороны, как заявил Зеленский, общей протяженностью в две тысячи километров. На это понадобятся миллионы мин и других зарядов, огромный объем стройматериалов, людей и техники. Ничего этого у Киева нет. Они не смогут равномерно распределить фортификационные сооружения, но сосредоточить силы на отдельных направлениях — вполне, — добавил Дандыкин.

Собеседник считает, что, в первую очередь, Киев начнет укреплять оборону на подступах к Славянску и Краматорску, в районе Херсона и Запорожья, а также в Харьковской области. Однако возможностей, подобных российским, у Украины нет.

В первую очередь, постараются укрепиться на подступах к Краматорску, Славянску, это крупная агломерация. В районе Запорожья, где бои идут. В Харьковской области, в районе Херсона. Сейчас им подкидывают средства минирования от Запада. Но того, что есть у нас для создания линий обороны, у Киева точно нет, — подытожил Дандыкин.

Ранее издание Business Insider писало, что командование Вооруженными силами Украины допустило серьезные ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки, что привело к потере ключевого участка фронта. Авторы издания пишут, что украинские военные начали выстраивать оборону лишь три месяца назад, поэтому их успехи оказались слишком скромными и недостаточными.

Издание сослалось на полковника ВСУ в отставке Сергея Грабского, который также считает, что командование не уделило достаточно внимания обороне. По его словам, строительство нередко отстает от плана, а усугубляет ситуацию дефицит личного состава.

Также сообщалось, что часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы перейдет в ведение Госпогранслужбы Украины с целью возведения там укрепительных сооружений. По данным МВД страны, проект распоряжения президента Украины об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.