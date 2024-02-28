Стало известно, чем подбили первый Abrams в зоне СВО СБК: первый танк Abrams в зоне СВО уничтожили ульяновским FPV-дроном «Пиранья»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первый американский танк Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции на Украине, был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», рассказал представитель Симбирского конструкторского бюро с аналогичным названием. По его словам, которые передает ТАСС, на счету этих беспилотников есть и другая легкая и тяжелая бронетехника.

Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья». А потом уже информация появилась <...> с кадрами горящего Abrams, — заявил он.

По словам собеседника, «Пираньи» в основном используются для уничтожения блиндажей, укрытий и укреплений. Он отметил, что у противника не так много целей, чтобы каждый день подбивать танки.

Кроме того, FPV-дрон «Пиранья» обладает исключительной чертой среди аналогов — беспилотник работает на уникальных частотах. Представитель СКБ пояснил, что видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого.

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации. В ведомстве добавили, что противник потерял до 485 военнослужащих.

Впервые об уничтожении Abrams стало известно 26 февраля. Российские бойцы подбили его на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.