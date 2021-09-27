МВД: в России мигранты стали совершать больше преступлений

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прорабатывает тему возможного создания новых городов в Сибири, но в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Разумеется, Сергей Кужугетович [Шойгу] занимается этой темой и продолжит заниматься этой темой. Но когда будет конкретика сформулирована — не могу вам сказать, — добавил представитель Кремля. В начале августа Шойгу...