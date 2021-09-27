МВД: в России мигранты стали совершать больше преступлений
Александр Чеков
Александр Чеков
13:43, 27 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России мигранты стали совершать больше преступлений. За восемь месяцев 2021 года их число выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует их статистических данных МВД.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 19,2 тыс. преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1%. Их было совершено 10,3 тысячи.
Российский кинорежиссёр Виктор Мережко, комментируя недавние инциденты в Москве с участием гастарбайтеров, заявил, что властям сейчас нужна дешёвая рабочая сила, так как половину выделенных денег можно куда-нибудь спрятать, а другую платить гастарбайтерам. Однако этот процесс может довести до того, что вся Россия превратится в Среднюю Азию.