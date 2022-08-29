Стало известно о крупной утечке данных клиентов СДЭК Данные 120 тысяч пользователей клиентов СДЭК попали в Сеть

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В открытом доступе оказалась личная информация 120 тысяч пользователей сервисов транспортной компании СДЭК, сообщается в Telegram-канале «Утечки информации». В Сеть попали имена, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и пароли 19,8 тысячи пользователей CDEK.Shopping и 100 тысяч клиентов маркетплейса CDEK.MARKET.

Тот же самый источник, что ранее уже «сливал» данные СДЭК, образовательного портала GeekBrains и др., выложил в свободный доступ два дампа баз данных, предположительно, платформы для заказов товаров за рубежом CDEK.Shopping и маркетплейса CDEK.MARKET, — указано в канале.

В СДЭК отметили, что компания проводит проверку по факту утечки и принимает меры, чтобы предотвратить ее распространение.

15 июля у СДЭК уже была зафиксирована крупная утечка. Эксперты заявили, что в Сети могли оказаться данные 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов. В транспортной компании проводят внутреннее расследование. Данные, появившиеся в Сети, объединены в три файла. В первом содержится более 160 млн записей с данными клиентов — от фамилий и электронной почты до кода пункта самовывоза. Второй файл содержит более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах, в третьем — более 90 млн строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.