«Ничего страшного нет»: брат Чубайса о состоянии экс-главы «Роснано» Брат Чубайса сообщил об улучшении самочувствия экс-главы «Роснано»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс чувствует себя гораздо лучше, сейчас он идет на поправку, заявил его брат, философ и социолог Игорь Чубайс в разговоре с «360». Он предположил, что в скором времени его родственник окончательно поправится.

Анатолий написал, что его состояние улучшается, так что ничего страшного там нет, парень здоровый и крепкий. Ну, для меня парень, я на восемь лет старше. Скоро он поднимется, все будет нормально. <...> Насколько я знаю, да, госпитализирован, — заверил Чубайс.

Он добавил, что его брат не страдает ни от каких хронических заболеваний. Игорь Чубайс также не смог подтвердить информацию о том, что синдром Гийена — Барре, с которым госпитализировали его брата, развился из-за прививки от коронавируса.

31 июля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с предварительным диагнозом «синдром Гийена — Барре». Комнату, где предприниматель почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты.

Синдром Гийена — Барре — это быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Чаще всего заболевание диагностируется у пожилых людей, в особенности у мужчин.

По словам медиков, болезнь длится от двух до нескольких недель. Триггером заболевания может быть инфекция, бактериальная или вирусная, включая вирус гриппа или коронавирус.