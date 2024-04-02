Стало известно об укреплении Россией левого берега Днепра Военный эксперт Матюшин: ВС РФ укрепляют левый берег Днепра

Фото: Александр Река/ТАСС

Российские военные активно укрепляют левый берег Днепра, сообщил военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. По его словам, которые приводит URA.RU, мероприятия направлены на то, чтобы ВСУ не смогли захватить берег.

Матюшин пояснил, что река является естественной водной преградой для украинских войск. При этом ВСУ на регулярной основе пытаются переправить подкрепление и диверсионные части на левый берег.

Сейчас установилась теплая погода, которая этому будет только способствовать. Поэтому в целях недопущения захвата, а потом укрепления и расширения противником какого-либо плацдарма на нашем берегу, мы проводим фортификационные работы, — рассказал он.

В Минобороны России сообщали, что артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» с помощью РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение опорным пунктам и технике ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве подчеркнули, что расчеты реактивных систем залпового огня постоянно находятся в полной боевой готовности.

Кроме того, серия взрывов раздалась в городе Днепр ночью 2 апреля. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области и контролируемых Киевом районах Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.