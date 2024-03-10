Стало известно об учениях МВД и Росгвардии на стадионах Москвы Baza: МВД и Росгвардия проводят учения на «Лукойл Арене» и «ВТБ Арене»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники спецполка Министерства внутренних дел России проводят совместные учения с Росгвардией по подавлению массовых беспорядков футбольных фанатов. По данным канала, тренировки проходят на стадионах Москвы «Лукойл Арене» и «ВТБ Арене».

Baza пишет, что особое внимание силовики уделяют пресечению драк между фанатами и действиям при использовании болельщиками на трибунах пиротехники во время матчей. По информации канала, полицейских и росгвардейев делят на группы оцепления, блокирования, рассечения, прикрытия и изъятия, каждая из которых имеет свои задачи. Как сообщает Baza, силовики обязаны строго соблюдать режим конспирации и секретности, во время учений им запрещено использовать спецсредства.

Ранее фанаты сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» скандировали пророссийские кричалки и размахивали флагами РФ во время матча с «Вождовацем». Игра 20-го круга суперлиги Сербии проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В начале второго тайма болельщики спели песню о победах клуба на мотив русской песни «Калинки-малинки», после чего начали скандировать «Русские и сербы — братья навек!».