Стало известно об участии Геращенко в подготовке теракта в Калининграде Задержанный в Калининграде сообщил о причастности замглавы МВД Украины Геращенко к подготовке теракта.

Фото: Zuma\TASS

Антон Геращенко

Задержанный за подготовку теракта в Калининграде сторонник «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) рассказал об участии замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко к планированию террористического акта, видео с признаниями было распространено Центром общественных связей ФСБ России. По его словам, именно Геращенко и свел его с участниками национального полка Украины, а те сообщили ему о необходимости взорвать объект в Калининградской области.

В марте 2022 года написал на бот Геращенко, который ведет Telegram-канал «Правда Геращенко», это замминистра внутренних дел Украины. 26 июля на меня вышли представители полка «Азов», и сказали, что нужно купить компоненты, я их купил, для изготовления самодельного взрывного устройства. Для того чтобы вывести из строя, взорвать объект, находящийся в поселке Переславское Калининградского района, — заявил задержанный.

Утром 25 августа сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Азова». По сообщениям ведомства, он планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. При задержании в квартире у калининградца обнаружили агитационную литературу, символику нацполка и взрывное устройство.

В тайнике у задержанного силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, кроме того найдены его переписка с участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.