Стало известно об отправке мобилизованного с ПТСР на фронт 74.RU: мобилизованного с ПТСР отправили из Челябинска в зону проведения СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портал 74.RU сообщает, что из Челябинска в зону военной операции на Украине отправили 25-летнего мобилизованного, у которого во время участия в конфликте развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Его мать Александра Стребкова рассказала изданию, что военного отправили на обследование в военную поликлинику, когда он приехал в отпуск в апреле 2023 года. Как пишет 74.RU, ему присвоили категорию «В» и не допустили к службе с оружием.

[Когда мобилизованный вернулся], мы сразу обратились в военную поликлинику на Свердловском проспекте. После этого его направили в госпиталь, а из госпиталя — в психиатрическую больницу. Он там пролежал месяц, потом его забрали обратно в госпиталь на Российской. <...> Поставили категорию «В» — ограниченно годен, но без оружия, сказали, что он не может идти на СВО, — рассказала его мать.

По данным 74.RU, в справке из госпиталя было указано, что рядовой может служить лишь в тылу и не допускается к службе с оружием. Мать мужчины рассказала, что после комиссии его должны были направить в психиатрическое отделение, но вместо этого отправили в выздоравливающий полк. Там, по словам женщины, ее сына арестовали как дезертира и привезли в военную комендатуру. Она отметила, что вскоре доследственную проверку в его отношении прекратили и прикрепили к части военной части в поселке Шагол.

Собеседница 74.RU отметила, что 28 апреля ее сына вызвали в военную комендатуру якобы для проведения проверки. Женщина рассказала, что приехала туда вместе с ним, но его больше оттуда не выпустили. По ее словам, передать ему вещи и таблетки ей также не позволили. После этого ей стало известно, что мужчину привезли на аэродром в Екатеринбург, а оттуда отправили в ЛНР.

2 мая [мой сын] позвонил, сказал, что они уже в Луганской области, их там оденут, оружие выдадут. Справки передали, но во внимание никто их не берет. Я не понимаю, где справедливость, и не знаю, у кого просить помощи! Мы не отказываемся служить, но пусть он служит где-то в госпитале, горшки носит, еще что-то, — сказала мать мобилизованного.

Начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев ранее подчеркнул важную роль мобилизованных в отражении украинского контрнаступления в 2023 году. По его словам, большое значение играет мотивация личного состава, который непосредственно выполняет поставленные задачи. Умаев отметил, что беседовал с каждым бойцом в своем подразделении, там были не только штатные военнослужащие, но и 50-летние мобилизованные.