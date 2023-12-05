Стало известно об отмене новогоднего шоу с Миланой Хаметовой в Москве Организаторы «Мульта и Елки» заявили об отмене шоу с Миланой Хаметовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создатели новогоднего шоу «Мульт и Елка», главной героиней которого должна была стать юный блогер Милана Хаметова, заявили об отмене мероприятия в Москве. Соответствующее письмо от организаторов шоу появилось в распоряжении NEWS.ru.

Мероприятие «Мульт и Елка», запланированное на период с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на площадке VK Stadium, отменяется по техническим причинам, не зависящим от организатора и площадки, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появился рекламный ролик шоу «Мульт и Елка», в котором Милана снялась вместе с персонажами студии «Союзмультфильм» — Винни Пухом, попугаем Кешей и Вовкой из Тридевятого царства. По сюжету новогоднего шоу, события разворачиваются вокруг мальчика, который становится обладателем необычного приложения, но его любопытная сестра открывает подарок первой и внезапно оказывается внутри гаджета. Ребенок отправляется на помощь сестре, покоряя виртуальные миры и примеряя образы их обитателей. Милана поможет юному герою обрести суперспособности и сделать правильный выбор, чтобы спасти сестру, пока часы не пробьют полночь.

Ранее жители и гости Москвы в течение нескольких дней стояли в очередях у Большого театра, чтобы приобрести браслеты на покупку билетов на новогодний балет «Щелкунчик». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко считает, что необходимо изменить систему продажи билетов на легендарный балет.