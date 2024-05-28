Стало известно об отключении сервиса регистрации бизнеса нескольким банкам РБК: налоговая на время отключала нескольким банкам сервис регистрации бизнеса

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Федеральная налоговая служба временно приостанавливала для нескольких крупных банков доступ к сервису, позволяющему клиентам регистрировать ИП и ООО онлайн, сообщил РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что сейчас такая услуга вновь работает.

По данным РБК, доступ к данному сервису пропал 24 мая у Сбербанка и ВТБ, а также у Альфа-Банка. Однако представители последнего позже заявили журналистам, что его от сервиса не отключали и соответствующая услуга предоставляется клиентам в полном объеме. Позже стало известно, что наладить доступ к услуге смогли и два других банка.

РБК сообщает, что возможной причиной отключения могли стать многочисленные звонки от банков с предложением дополнительных услуг, крупные банки нарушали правила подключения к сервису, поскольку рекламировали услуги физическим лицам, которые подавали заявления на регистрацию бизнеса самостоятельно на сайте ФНС.

В самой налоговой не стали говорить о конкретных решениях в отношении банков, сказано в материале. Однако там отметили, что доступ банков к сервису могут приостановить в рамках мониторинга.

После того как банками проводится внутренняя работа по исключению таких звонков, доступ к API-сервису восстанавливается, — сказал представитель налоговой службы.

Ранее сообщалось, что Банк России допускает ужесточение денежно-кредитной политики. Согласно представленным данным, ЦБ пойдет на такие меры, если не будет снижения инфляции и замедления роста цен.