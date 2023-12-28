Стало известно об отказе МТС от регистрации ценных бумаг в США МТС отменяет регистрацию акций в американской SEC

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания МТС объявила о решении отменить регистрацию обыкновенных акций и депозитарных расписок (ADS) в Соединенных Штатах, сообщила пресс-служба мобильного оператора. Организация больше не будет предоставлять отчетность в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», <...> ведущий поставщик цифровых и медиауслуг и крупнейший в России оператор мобильной связи, объявляет о своем решении отменить регистрацию своих обыкновенных акций и американских депозитарных акций (каждая представляет две обыкновенные акции) и прекратить свои обязательства по представлению отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МТС, торги ADS компании приостановили в феврале прошлого года и исключили из списка Нью-Йоркской фондовой биржи через полгода. В компании подчеркнули, что выполнили необходимые условия для отмены регистрации и прекращения обязательств по предоставлению отчетности американской комиссии. Также в МТС добавили, что среднесуточный объем торгов обыкновенными акциями МТС в США находился на уровне не более 5% по всему миру за последние 12 месяцев.

Ранее рыночная стоимость компании Tesla в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила отметку в $1 трлн. Однако до лидеров рынка созданной миллиардером Илоном Маском фирме еще далеко: ее опережают компании Apple и Microsoft, которые оцениваются в $2,46 трлн и $2,3 трлн соответственно.