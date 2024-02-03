Стало известно об отказе для Блиновской в свиданиях с мужем Mash: Блиновской отказали в свиданиях с мужем в СИЗО

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Елена Блиновская

Блогеру Елене Блиновской, которая находится в СИЗО, отказали в свиданиях с мужем, сообщает Telegram-канал Mash. При этом для нее остается доступной коммуникация по почте.

По информации канала, 24 января адвокат Блиновской направил несколько ходатайств. Представитель защиты просил разрешить задержанной звонки и встречи с родственниками. Рассмотрение обращений занимает три дня, однако ответ так и не был получен, что автоматически означает отказ.

В Mash добавили, что состояние Блиновской в СИЗО удовлетворительное. Она старается держать себя в руках, не потеряла «свои килограммы» и хорошо осознает происходящее.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние Блиновской сильно ухудшилось после того, как ее поместили в СИЗО. Блогер впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. При этом утверждается, что она не общается с сокамерницами и плохо ест.