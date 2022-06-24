Стало известно об отказе диспетчера скорой вызвать бригаду к Шатунову «Известия»: диспетчер скорой отказалась вызывать бригаду к Юрию Шатунову

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к исполнителю Юрию Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Отмечается, что из-за этого было потеряно 40 минут. Источник издания отметил, что если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60% можно было бы спасти.

Скорая помощь не выехала на вызов к певцу Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60% можно было бы спасти, — рассказал источник «Известиям».

Он добавил, что в случаях, когда нет свободных машин, направляются ближайшие к вызову бригады. По его словам, женщина не стала этого делать.

Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил ранее директор артиста Аркадий Кудряшов. Он добавил, что место может измениться, однако в качестве основного варианта рассматривают именно это место. Директор артиста добавил, что с датой погребения родственники пока не определились. Известно, что прощание с Шатуновым планируется разбить на два дня. По словам Кудряшова, в первый день проститься с певцом дадут поклонникам, звездам и политикам, а во второй состоится закрытая церемония погребения только для близких и семьи.