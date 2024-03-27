Стало известно об особых условиях для террористов из «Крокуса» в СИЗО Меркачева: обвиняемых в теракте в «Крокусе» поместили в СИЗО «Лефортово»

Четверых обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили в следственный изолятор «Лефортово», заявила правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, которые приводит MSK1.RU, они будут содержаться в СИЗО в особых условиях: их полностью изолируют от других подозреваемых и установят над ними круглосуточное наблюдение.

Все, кого обвиняют по террористическим статьям, сидят на особых условиях. Их изолируют, как педофилов, в отдельной камере. В последнее время во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников, — сказала Меркачева.

Обвиняемый Мухаммадсобир Файзов, которого привезли на заседание суда на носилках, также будет ждать окончания следствия и оглашения приговора в СИЗО. Как подчеркнула Меркачева, в «Лефортово» одна из лучших медицинских частей среди всех следственных изоляторов России. По ее словам, если необходимо, туда могут допустить гражданских врачей по узкоспециализированным вопросам.