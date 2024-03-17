Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе Синоптик Шувалов предупредил о похолодании и дождях на следующей неделе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале следующей недели в Москву вернется небольшое похолодание, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также в столице ожидается небольшой дождь, погода будет облачная, добавил он.

Небольшое похолодание коснется столичного региона в начале следующей недели. Из-за скандинавского циклона, движущегося по северу, во вторник, 19 марта, температура опустится до нуля. К середине недели потеплеет до 6 градусов тепла. Также в столице ожидается небольшой дождь, погода будет облачная, — заявил Шувалов.

Шувалов рассказал ранее, что в воскресенье, 17 марта, возможны небольшие изменения погоды из-за отступающего на восток антициклона. В этот день, по его данным, прогнозируется облачность и небольшой дождь.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеовесна придет в Москву на неделю раньше положенных сроков. Температура превысит нулевую отметку и составит 6 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. По его словам, погодная аномалия затронет Кировскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Татарстан.