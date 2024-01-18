Стало известно об обысках у участников «Съезда народных депутатов» ТАСС: СК обыскивает участников «Съезда народных депутатов» по делу Пономарева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что сотрудники Следственного комитета проводят обыски у участников «Съезда народных депутатов». По данным агентства, они начались в рамках возбужденного уголовного дела в отношении экс-депутата Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева уголовного дела по ст. 284.1 (организация деятельности нежелательной организации) СК России проводит обыски у участников т. н. «Съезда народных депутатов», на котором, как заявляют его участники, были сформированы альтернативные российским органы власти, — говорится в сообщении агентства.

По данным источника ТАСС, следственные действия развернулись как в Москве, так и в других регионах. В публикации уточняется, что у причастных изымают гаджеты, компьютеры и документы.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал экс-депутаты Госдумы Илью Пономарева на 30 тысяч рублей. По данным пресс-службы, он нарушил правила деятельности иноагента. Пономарев попал в реестр Минюста в октябре прошлого года, в графе финансирования у него указана Украина.