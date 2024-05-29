Стало известно о еще одной атаке хакеров после взлома СДЭК Обслуживающая сервера 1С компания сообщила о взломе в ходе атаки хакеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

IT-компания «Смарт офис», которая специализируется на обслуживании серверов 1С, сообщила об атаке хакеров, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, киберпреступники осуществили взлом в период с 24 по 25 мая, с тех пор у клиентов появились проблемы с доступом к 1С.

Канал уточнил, что пока сложно назвать точные сроки, когда инфраструктура будет восстановлена, процесс идет небольшими частями. Как добавил Telegram-канал, злоумышленники смогли зашифровать все данные компании. В связи с этим в компании уже обратились к клиентам с предупреждением о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Также канал отмечает, что хакеры оставили послание к руководству с призывом связаться с ними, но открывать его не стали — документ передали специалистам для экспертизы. Канал со ссылкой на компанию сообщает, что к инциденту может быть причастна та же группа злоумышленников, что ранее атаковала СДЭК, парализовав его работу на несколько дней. В качестве аргумента указывается, что шифраторы совпадают.

Сбой в работе СДЭК был зафиксирован в конце мая. Клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы — «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.