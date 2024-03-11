Военный самолет Ан-12 экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ан-12

Военно-транспортный самолет Ан-12, который ранее запросил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре, успешно приземлился, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Хабаровского края. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Хурба.

Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку на аэродроме Хурба, благополучно приземлился. Обошлось без происшествий, — заявил собеседник агентства.

По информации ТАСС, военный борт летел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Потом появились сообщения, что Ан-12 готовится к аварийной посадке на военном аэродроме, причиной этому стали проблемы с шасси.

Ранее в самолете рейса Москва — Хабаровск произошло возгорание. Спустя четыре часа после взлета пассажиры почувствовали едкий запах гари, а салон начало заволакивать дымом. По словам очевидцев, загорелась электропроводка во вмонтированном в кресло экране. Экипаж обесточил устройства и ликвидировал возгорание. Инцидент обошелся без паники и пострадавших.

Самолет авиакомпании «Россия» до этого экстренно приземлился в Пулково. Воздушное судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск и вернулось в аэропорт вылета, после того как сделало петлю. Предположительной причиной аварийной посадки стал пожар в двигателе. Он загорелся, когда лайнер находился на высоте примерно 9500 метров.