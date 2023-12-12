Стало известно об экстренной госпитализации жены Ельцина Mash: супруга первого президента России Ельцина экстренно госпитализирована

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Наина Ельцина

Жена первого президента России Наина Ельцина была экстренно госпитализирована, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, состояние 91-летней женщины резко ухудшилось. В настоящее время она находится под присмотром врачей, подробности о ее состоянии не раскрываются.

Источники канала уточняют, что супруге Бориса Ельцина неожиданно стало плохо, после чего она решила проконсультироваться с врачами. Медики в свою очередь приняли решение о ее госпитализации.

Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области. Она окончила строительный факультет Уральского политехнического института имени С. М. Кирова, после чего вышла замуж за Бориса Ельцина. В 1985 году она переехала в Москву. Ельцина являлась первой леди России с 1991 по 1999 год.

Как сообщалось ранее, московские врачи экстренно госпитализировали музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По его словам, госпитализация была внеплановой. Изначально предполагалось, что продюсер мог заболеть пневмонией. Позднее этот диагноз подтвердился. Также врачи диагностировали у него заражение гриппом типа А. По мнению Пригожина, он мог заболеть во время рабочей поездки в Минск.