Стало известно об аресте вице-президента банка «Россия» 47news: вице-президента банка «Россия» Андреева арестовали в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге арестовали вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева по обвинению в коммерческом подкупе при финансировании строительства элитного поселка под Всеволожском, сообщает 47news. Cоответствующее решение вынес Октябрьский районный суд.

Как передает издание, Андреева задержали вечером 5 марта в офисе его деловых партнеров. Согласно версии следствия, за три года он получил 29 млн рублей от совладельцев компании, реализующей проект строительства. Следователи считают, что вице-президент российского банка лично инициировал историю с проектом коттеджного поселка и убедил партнеров платить ему по 2 млн рублей в месяц для финансирования застройщика.

Суд поместил Андреева под стражу до 4 мая. Защита подсудимого настаивает, что состава преступления в его действиях нет, а инициировала дело служба безопасности банка — «читай, руководство».

Это чисто гражданско-правовые отношения. Сотрудник банка имеет право занимать руководящие должности в дочерних обществах банка, это не противоречит должностной инструкции. Таким образом банк контролирует свои средства. То, что ему партнеры отдавали деньги, в том числе наличные, мы в этом не видим никакого криминала. Считаем, что это ошибка следствия, — сказал адвокат Максим Маценко.

Ранее бывшего депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали на два месяца. Такое решение вынес Хорошевский суд Москвы. Политик проходит обвиняемым по делу о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС России. В настоящее время Гудков находится за пределами РФ. Срок его ареста будет отсчитываться с момента экстрадиции политика в Россию или его задержания на территории страны.