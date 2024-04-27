Стало известно об аресте бывшего подчиненного замглавы Минобороны «Коммерсант»: суд арестовал экс-подчиненного замглавы Минобороны Антона Филатова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего главу нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антона Филатова, сообщает «Коммерсант». Его обвинили в растрате в особо крупном размере. По данным издания, Филатов работал в фирме «Оборонлогистика», одним из кураторов которой был арестованный за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.

По мнению судьи, оставаясь на свободе, Филатов мог скрываться, оказывать давление на свидетелей или ликвидировать доказательства противоправной деятельности. Подследственного отравили под стражу на два месяца.

Отмечается, что с 2002 по 2010 год Филатов занимал руководящие должности в компаниях оборонно-промышленного комплекса РФ. Предварительно, в 2012 году он стал советником Иванова, который на тот момент занимал пост зампреда правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что за время работы в Министерстве обороны Иванов приобрел в собственность жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, он купил раритетный ЗиС — автомобиль, на котором возили высших партийных и военных руководителей СССР. Стоимость машины варьируется от 11 до 18 млн рублей.